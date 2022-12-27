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В России начались продажи нового электрического кроссовера Voyah Free по цене 8 млн рублей

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Китайский кроссовер Voyah Free на электрической тяге добрался до России. Первую партию автомобилей заметили и сфотографировали на складе в Домодедово, пишет портал «Китайский автомобили».
На фото можно увидеть машины в разных расцветках. С этого склада кроссоверы будут отправлятся в дилерские центры, первыми их получат представители столичных регионов, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону, Сочи и Ижевска.

В РФ Voyah Free будет предлагаться с двумя электрическими моторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 488 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Запас хода электрокара по циклу WLTP составляет 500 км, разгон от 0 до 100 км/ч составит 4,7 сек.

Цена на Voyah Free составляет 7 990 000 рублей и это единственная представленная в стране комплектация.

 

В России начались продажи нового электрического кроссовера Voyah Free по цене 8 млн рублей

В России начались продажи нового электрического кроссовера Voyah Free по цене 8 млн рублей

Voyah Voyah Free
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