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Седан Geely Emgrand 7 появится на российском авторынке во втором квартале 2023 года

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Geely во втором квартале 2023 года в России начнет продажи седана Emgrand 7. Для нашего рынка данную модель будут производить на заводе компании под Минском.
На этом предприятии сейчас выпускают модели Coolray, Atlas Pro и Tugella. В дальнейшем на белорусском заводе могут появится и другие модели марки.

Стоит напомнить, что китайский автопроизводитель после ухода из РФ европейских и японских компаний решил расширять модельный ряд.

Geely Emgrand 7 в РФ будет стоить дешевле кроссовера Coolray, который сейчас оценивается от 2 114 990 рублей.

Длина седана составляет 4638 мм, что на 230 мм больше, чем Lada Vesta. В России Emgrand 7 будет предлагаться только с 1,5-литровым 114-сильным мотором, который может работать с механической пятиступенчатой трансмиссией или вариатором.

Geely Emgrand 7 для РФ уже прошел все испытания и модель готовят к массовому производству.

geely Geely Emgrand 7
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