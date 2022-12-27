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Мантуров сообщил, что продажи новых автомобилей в РФ по итогам 2022 года составят 800 тыс. штук

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Автопром в РФ от санкций и ухода ряда компаний пострадал больше остальных секторов, но несмотря на это продажи новых автомобилей в России оказались выше некоторых прогнозов.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в 2022 году продажи легковых авто достигли 800 тыс. ед, при прогнозе в 600 тыс. ед.

«Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц» — сказал Мантуров.

Также он отметил, что доля отечественных авто к 2030 году должна вырасти до 80%, сейчас этот показатель составляет 40%.

Для достижения таких показателей правительство будет инвестировать в разработку и производство комплектующих для машин.

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