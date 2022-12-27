В Казахстане начнется производство недорогих седанов Chevrolet Onix

Chevrolet Onix будут собирать в Казахстане, сборку седана решили организовать на заводе «Allur» в Костанае.

Пока только заключено соглашение о производстве модели, причем это событие в торжественной обстановке провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О сроках старта производства Chevrolet Onix пока ничего не сообщается. Но уже известно, что это будет сборка кропноузловым методом, а в год будут выпускать примерно 30 тыс. автомобилей.

Chevrolet Onix планировали вывести и на российский рынок, но из-за санкций от этих планов отказались, и сейчас марка Chevrolet вовсе не представлена в России.

При этом по параллельному импорту некоторые модели Chevrolet привозят в РФ, но только, те которые собирают на заводе UzAuto Motors.

В Узбекистане Chevrolet Onix доступен с 1,2-литровым мотором по цене от 110 млн сумов, что в пересчете составляет 700 тыс. рублей.