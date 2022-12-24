«Известия»: Hyundai, KIA и LADA стали самыми угоняемыми автомашинами в России в 2022 году

Представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС) рассказали, какие автомобили в уходящем году угоняли чаще всего.

В целом приоритеты автоугонщиков не изменились, и лидерами среди марок остаются Hyundai, Kia и LADA, а вот число автоугонов за год снизилось в два раза, написали «Известия».

Такие данные предоставляют страховые компании. Например, в этом году показатель угнанных авто составил 746 экземпляров против свыше 1,5 тыс. годом ранее.

При этом член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов предполагает, что вероятно произошло не снижение числа угонов, а падение продаж самих полисов. Именно из-за отсутствия полиса многие не обращаются в страховые компании.

В этом году чаще всего угоняли недорогие автомобили, при этом россияне чаще стали сталкиваться с кражей легкосъемных деталей.