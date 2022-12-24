Граждане из РФ стали массово продавать автомашины с минимальными пробегами в 2022 году

На российском рынке вдвое увеличилось количество предложений о продаже авто возрастом не более двух лет.

По данным аналитиков портала «Авто.ру», в 2022 году резко выросло количество предложений практически новых автомобилей.

Сейчас доля объявлений о продаже «двухлеток» составляет 11,6%. Немного подросла доля предложений автомобилей возрастом до пяти лет — 17,6% (+1,1%).

При этом снижается количество объявлений о продаже транспортных средств возрастом свыше 15 лет, ранее доля составляла 32%, теперь она не превышает 25%.

Специалисты отмечают, что такая тенденция изменения рынка подержанных машин связана с возросшим импортом автомобилей, причем в основном везут из-за рубежа автомобили не старше двух лет.