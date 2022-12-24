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Кроссоверы и внедорожники заняли почти 60% авторынка России в ноябре 2022 года

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Об этом рассказали аналитики агентства «Автостат», которые сообщили, что в прошлом месяце было продано 30 800 новых автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников.

В структуре продаж на рынке данный сегмент занял долю в 59,8%. В результате сегмент SUV в ноябре установил новый рекорд.

Самыми востребованным по итогам ноября стали внедорожники LADA, которых было продано 6 131 ед., на втором и третьем месте оказались Chery (5391 ед.) и Haval (4467 ед.), а в пятерку лидеров вошли Geely (3350 ед.) и Kia (1961 ед.)

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