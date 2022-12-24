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Хакеры в России начали вскрывать автомашины удаленно за 45 до 100 тыс. рублей

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Хакеры теперь занимают удаленным взломов умных автомобилей и специалисты НТИ «Автонет» даже выяснили, сколько стоит эта услуга.

Как написали «РИА Новости» со ссылкой на НТИ «Автонет», хакеры в России начали вскрывать автомашины удаленно за 45 до 100 тыс. рублей и такой вид взлома пользуется спросом и набирает обороты в теневом сегменте интернета.

В своих объявлениях хакеры предлагают удаленный взлом транспортных средств, съем механических деталей или кражу бортового компьютера.

Специалисты считают, что в первую очередь могут пострадать автомобили каршеринга, а в целом спрос на данные услуги активно растет из-за дефицита запчастей на вторичном рынке.

Опасность удаленного взлома автомобилей заключается в том, что в неожиданный момент могут отказать тормоза, либо водитель может потерять управление.

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