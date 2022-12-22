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Водителям в РФ рассказали, сколько времени нужно прогревать автомашину зимой в 2022 году

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Как только наступают холода, автомобилисты начинают задумываться над вопросом, а стоит ли прогревать двигатель в их автомобиле.
Некоторые владельцы считают, что прогрев обязателен, а другие уверены, что современным машинам это не нужно. Эксперты дали однозначный ответ, заявив, что прогрев двигателя необходим, но вот время на прогрев может быть разное в зависимости от того, где находится машина.

Например, если она находится в гараже, то будет достаточно нескольких минут, а вот если авто припарковано в морозы на улице, то тут уже другая ситуация. По словам экспертов, в таких случаях прогрев обязателен и на это нужно уделить от 10 до 15 минут.

Дело в том, что составляющие силовой установки, коробки передач и другие агрегаты как правило выполнены из железа, стали или других сплавов, а они имеют свойство сужаться в мороз.

Если сразу запустить двигатель и начать движение, то какие-то детали могут пострадать и выйти из строя. То есть, независимо от того, где находится машина, ей обязательно требуется прогрев хотя бы несколько минут.

Всего 3-5 минут прогрева не нанесут вреда машине, которая находится в гараже или использовалось зимнее одеяло.

Использование одеяла полезно тем автомобилистам, которые оставляют машину на несколько часов и ездят на ней часто.

Использование банальной палатки также позволит сократить время на прогрев двигателя, так как внутри капота температура будет на 5-7 градусов больше.

Специалисты ко всему вышеизложенному добавили, что существует еще понятие «рабочая температура» ДВС, которая у дизельных агрегатов варьируется от 85 до 90 градусов, а у бензиновых от 90 до 100 градусов Цельсия.

При рабочей температуре мотор машины работает на свой заявленный КПД, при более низких режимах.

Коэффициент полезного действия снижается, отсюда происходит снижение динамики и провалы в тяге.

Также стоит учесть, что в коробке и ДВС есть масло, которое должно смазывать трущиеся детали, и если масло будет густое из-за непрогретого ДВС, то и выполнять свои функции оно нормально не сможет.

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