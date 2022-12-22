Московский завод раскрыл официальную стоимость кроссовера с названием «Москвич 3».

В Telegram-канале завод сообщил, что цена нового кроссовера «Москвич 3» составит чуть более 1,9 миллиона рублей, а именно 1,97 млн рублей.

Сначала он будет доступен для покупки только в автосалонах Москвы, тогда как в дальнейшем дилеры появятся и в других российских городах. «Москвич 3» предложат в белом, черном, красном, сером и голубом цветах.

Как рассказали представители завода, этот кроссовер также пополнит парки каршеринга и такси.

Автомобиль получил турбированный двигатель, который может работать с вариатором или шестиступенчатой механикой. Стоит отметить, что «Москвич 3» по сути является перелицованным JAC JS4.