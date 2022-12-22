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Hongqi сертифицировала в России свой флагманский седан Hongqi H9

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Роскошную модель скоро могут начать продавать в России.

Hongqi сертифицировала в России свой флагманский седан Hongqi H9, о чем свидетельствуют данные Росстандарта, где появился сертификат на модель.

В отличие от версии для китайского рынка, роскошный седан в России получит дефорсированный двигатель до 245 лошадиных сил. Двухлитровый агрегат будет работать с 7-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями.

Над внешностью Hongqi H9 работал бывший дизайнер компании Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Он не полностью создал внешность авто, так как пришел работать в китайскую компанию в 2017 году, а до этого дизайном Hongqi H9 занималась команда под руководством Диня Янфеня.

В салоне роскошного автомобиля установили два больших дисплея, где один заменяет привычную приборную панель, а второй нужен для мультимедийной системы. Создана машина на заднеприводной платформе Toyota Crown.

Hongqi сертифицировала в России свой флагманский седан Hongqi H9 Hongqi сертифицировала в России свой флагманский седан Hongqi H9

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