Хэмилтон — самый высокооплачиваемый пилот Формулы-1, Мик Шумахер — его новый партнер

Очередной сезон в Формуле-1 завершился без сенсаций. Судьба чемпионского титула решалась не в последних гонках, Макс Ферстаппен уже заранее забрал титул лучшего гонщика в королевских гонках. Как сообщала букмекерская контора Леон, на победу гонщика «Ред Булла» изначально давали самый прибыльный коэффициент. Кстати, этот букмекер постоянно предлагает сделать пари на своем сайте или в приложении еще более выгодным. Например, с помощью бонуса для новых игроков. Также поступают и другие букмекеры, которые проводят акции для новых и текущих бетторов. Более подробнее про бонусы букмекерских контор можно почитать на портале BetON.by.

Что же до Формулы-1, то в СМИ упорно ходят слухи о том, что в гонку может вступить автогигант «Форд». В последние месяцы об этой американской компании уже не раз писали как о кандидате на участие в Формуле-1 в 2026-м году. Именно в том сезоне вступит в силу новый свод правил на двигатели. Впрочем, представители компании «Форд» предпочитают не обращать внимание на слухи. Однако на ивенте, посвящённом участию этой же компании в серии NASCAR, журналисты спросили про возвращение «Форд» в Формулу-1. Глава спортивного подразделения корпорации Марк Рашбрук заявил, что на данный момент у компании нет никаких комментариев по поводу вопросов, связанных с Формулой-1. Напомним, что «Форд» ушел из Формулы-1 в 2004-м году, когда компания продала принадлежащую команду «Ягуар» концерну «Ред Булл».

Тем временем, СМИ обнародовали рейтинг зарплат пилотов в Формуле-1 за прошедший сезон. Издание Racingnews365 опубликовало этот список на сезон 2022-го года. Это неофициальные, а примерные суммы. Первое место по доходу у Льюиса Хэмилтона, который получил за год сорок миллионов долларов. Следом за ним идет победитель чемпионата Макс Ферстаппен — он заработал на пять миллионов меньше. Третьим оказался Фернандо Алонсо с окладом в двадцать миллионов евро.

Пилот Роберт Шварцман проведет тесты в Формуле-1. По данным издания Racer, это произойдет уже в январе. Chip Ganassi Racing собирается организовать тесты для Шварцмана. Отметим, что в следующем сезоне за эту команду будут выступать Алекс Палоу, Маркус Эриксон, Скотт Диксон, а также Маркус Армстронг. Интересно, что сам Роберт не так давно утверждал, что собирается вернуться в профессиональные гонки уже в 2023-м году.

Большое обновление в «Феррари». Новым исполнительным директором команды и по совместительству ее руководителем стал Фредерик Вассёр. Этот специалист из Франции заменил Маттиа Бинотто, но официально начнет свою работу девятого января 2023-го года.

Отметим, что Вассёр ранее работал в двух команда Формулы-1. В 2016-м году Фредерик занимался управлением в команде «Рено», а с 2017-го года этот специалист возглавлял «Заубер». Также он работал в молодёжной серии GP2, где руководил командой ART GP. Именно в составе этой команды свои титулы чемпионов завоевали Нико Росберг и Льюис Хэмилтон в 2005-м и в 2006-м годах соответственно.

Тем временем, представители «Мерседеса» заключили контракт с Миком Шумахером, который стал резервным пилотом команды на сезон 2023-го года. Мик будет помогать развивать болид W14 и будет работать в Брэкли.