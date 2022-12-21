Петербургский завод Nissan будет выпускать китайские автомобили Lada в 2023 году

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут выпускать новые автомобили Lada, причем речь ведется не о текущем модельном ряде.

После завершения сделки завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под управление «АвтоВАЗа» и российский автогиган намерен использовать площадку в своих интересах.

По словам президента компании Максима Соколова:

«Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии».

В Северной столице на конвейерную линию станут седаны и кроссоверы «гольф» класса и среднего класса.

Что это будут за модели пока никто не знает. Соколов ранее сказал, что «эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности, и производится они будут под брендом Lada, причем они не будут конкурировать с автомобилями, которые выпускают на площадке в Тольятти».