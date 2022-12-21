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Шины на экскаватор-погрузчик — делаем выбор

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Эксплуатация экскаваторной техники сопряжена с работой на стройплощадках или в карьерах месторождений полезных ископаемых, где традиционно не предусмотрено наличие качественного дорожного покрытия. В таких условиях повышенные требования предъявляются к качеству резины, показателям ее сцепления с поверхностью, устойчивости к износу и повреждениям.

Обратившись в компанию «Петромакс», вы сможете найти на странице каталога https://petromaks.ru/tip-tehniki/ekskavator-pogruzchik/ широкий ассортимент шин от известных поставщиков резины для спецтехники. Вся представленная в продаже продукция сертифицирована и подтвердила свои технические и эксплуатационные характеристики во время многочисленных тестов и испытаний. На выбор представлены модели всех ценовых сегментов.

С учетом особенностей работы экскаваторов-погрузчиков, при выборе шин необходимо опираться на три основных критерия:

  • типоразмер;
  • особенности конструкции;
  • рисунок протектора.

Покрышки для экскаваторов должны иметь усиленные боковые зоны, чтобы успешно противостоять порезам, являющимся основной причиной повреждения резины при эксплуатации техники в карьерах и на строительных объектах.

Важным параметров, влияющим на управляемость машины и устойчивость, является протектор. Для колесных экскаваторов чаще всего используют следующие варианты рисунков:

  • «клюшка» — нейтральный рисунок, подходящий для использования в самых разнообразных условиях;
  • «шашки» — рисунок, адаптированный для использования спецтехники на каменистом грунте;
  • «елочка» — рисунок с улучшенными возможностями водоотведения и самоочищением, подходит для дождливых регионов и сельскохозяйственной техники;
  • «волна» — рисунок, позволяющий добиться максимальной эффективности сцепления при работе в карьерах;
  • «дорожка» — рисунок, позволяющий получить максимальную надежность на твердом дорожном полотне (асфальт, бетон).

При условии правильности выбора резины для экскаваторов-погрузчиков, особенно машин тяжелого типа, обеспечивается рост безопасности, повышение производительности в различных условиях, снижается скорость износа резины, а главное увеличивается надежность эксплуатации техники, снижаются затраты на ее содержание и ремонт.

Сервисные центры «Петромакс» на протяжении долгих лет занимают ведущее положение на рынке шин для спецтехники и шиномонтажа в Северо-Западном ФО. Клиентам предоставляется весь комплекс услуг, связанных с подбором шин и их приобретением.

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