Шины на экскаватор-погрузчик — делаем выбор

Эксплуатация экскаваторной техники сопряжена с работой на стройплощадках или в карьерах месторождений полезных ископаемых, где традиционно не предусмотрено наличие качественного дорожного покрытия. В таких условиях повышенные требования предъявляются к качеству резины, показателям ее сцепления с поверхностью, устойчивости к износу и повреждениям.

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С учетом особенностей работы экскаваторов-погрузчиков, при выборе шин необходимо опираться на три основных критерия:

типоразмер;

особенности конструкции;

рисунок протектора.

Покрышки для экскаваторов должны иметь усиленные боковые зоны, чтобы успешно противостоять порезам, являющимся основной причиной повреждения резины при эксплуатации техники в карьерах и на строительных объектах.

Важным параметров, влияющим на управляемость машины и устойчивость, является протектор. Для колесных экскаваторов чаще всего используют следующие варианты рисунков:

«клюшка» — нейтральный рисунок, подходящий для использования в самых разнообразных условиях;

«шашки» — рисунок, адаптированный для использования спецтехники на каменистом грунте;

«елочка» — рисунок с улучшенными возможностями водоотведения и самоочищением, подходит для дождливых регионов и сельскохозяйственной техники;

«волна» — рисунок, позволяющий добиться максимальной эффективности сцепления при работе в карьерах;

«дорожка» — рисунок, позволяющий получить максимальную надежность на твердом дорожном полотне (асфальт, бетон).

При условии правильности выбора резины для экскаваторов-погрузчиков, особенно машин тяжелого типа, обеспечивается рост безопасности, повышение производительности в различных условиях, снижается скорость износа резины, а главное увеличивается надежность эксплуатации техники, снижаются затраты на ее содержание и ремонт.

Сервисные центры «Петромакс» на протяжении долгих лет занимают ведущее положение на рынке шин для спецтехники и шиномонтажа в Северо-Западном ФО. Клиентам предоставляется весь комплекс услуг, связанных с подбором шин и их приобретением.