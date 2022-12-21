Ремонт и обслуживание автомобилей FORD

Концерн Ford входит в число наиболее крупных и широко известных автопроизводителей на планете. Выпускаемые им машины характеризуются высокой надежностью, но все же нуждаются в периодическом обслуживании, а иногда – в ремонте.

Основные проблемы, решаемые в рамках обслуживания и ремонта Ford

Владельцам автомобилей Ford чаще всего приходится решать в рамках технического обслуживания и ремонта своих транспортных средств следующие проблемы:

неполадки с намоткой в багажнике, возникающие после того, как пробег превысит отметку 100 тыс. км;

неисправность рулевой тяги, возникающая после того, как пробег достигнет отметки примерно 90 тыс. км, что проявляется в стучании в рейке;

изнашивание стоек стабилизатора и ступичного подшипника;

шумы в двигателе, вызванные неполадками подшипников или топливного насоса;

неисправность трансмиссии, что особенно часто наблюдается в машинах с пятиступенчатой МКПП;

прогар клапанов, расположенных в блоке цилиндров.

При наличии возможности в ходе техобслуживания обойтись без полной замены определенных запчастей лучше всего провести ремонтные работы, которые существенно уменьшают расходы и обеспечивают безопасность во время движения.

Выбор автосервиса

Доверять техобслуживание и ремонт Ford Focus 3 случайным людям ни в коем случае нельзя, так как есть высокий риск того, что они вместо устранения неполадок создадут новые проблемы. В особенности это относится к автомашинам, у которых еще не истек гарантийный срок. Обращение в специализированный автосервис позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

ремонт авто производится без проволочек в согласованные с клиентом сроки;

сохранение гарантии производителя;

работы выполняются специалистами с богатым практическим опытом, которые отлично знакомы со специфическими особенностями автомашин Ford;

постоянное наличие всего необходимого на собственном складе запчастей;

на все работы дается длительная гарантия;

автомобилисты могут комфортно отдохнуть в зоне ожидания;

заказчики могут находиться в ремонтной зоне либо вести наблюдение за работой мастеров на мониторе, подсоединенном к видеокамере;

постоянным клиентам предоставляются скидки и право на участие в регулярно проводимых акциях.

Зачастую владельцы автомобилей Ford не могут самостоятельно определить причину неисправностей. Специалисты автосервиса всегда готовы провести диагностику машины с помощью новейшего оборудования и дать рекомендации касательно наиболее эффективного решения возникших проблем.