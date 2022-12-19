Компания намерена снова начать производство восьмицилиндровых двигателей, спрос на которые фиксируют уже сейчас.

Как рассказали в пресс-службе УАЗа, «Соллерс» возобновит выпуск восьмицилиндровых моторов ЗМЗ в 2023 году. Это необходимо из-за сложившейся ситуации на рынке и в связи с недоступностью зарубежных аналогов.

На Заволжском моторном заводе (сейчас Заволжский филиал ООО «УАЗ») снова начнут производить битопливные моторы ЗМЗ серий 523, 524.

Спрос на эти моторы уже наблюдается, в том числе и на вторичном рынке запчастей.