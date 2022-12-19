Выпуск автомашин на петербургском заводе Nissan начнется во 2-м полугодии 2023-го

Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге снова начнет выпускать автомобили, но уже под управлением «АвтоВАЗа».

Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что перезапуск предприятия планируется во второй половине будущего года.

Какие конкретно автомобили будет собирать предприятие, не сообщается, но известно, что производство окажется основано на готовых машинокомплектах, которые будут поставлять партнеры российской компании.

«Мы активно ориентируем нашу команду на взаимодействие с командой, которая работала на заводе Nissan. Это непростой процесс, конечно. Очень хорошо, что в рамках ушедшего концерна Renault-Nissan многие производственные процессы были унифицированы. И единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом — это все даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге, и мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года», — говорит Максим Соколов.