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Автодилеры в РФ ожидают роста цен на новые автомашины на 10% в начале 2023 года

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Дилеры рассказали, что предпосылок к снижению стоимость автомобилей нет, а сложившаяся ситуация повлечет за собой только удорожание.

Ожидается, что остатки новых иномарок, которых насчитывается не более 30 тыс. единиц, будут распроданы в начале года. Поставки автомобилей европейских и американских брендов вряд ли возобновятся, поэтому по-прежнему будет дефицит машин, а значит они будут дорожать.

Параллельный импорт не способен обеспечить необходимое количество авто, да и в использовании этой программы есть нюансы, которые влекут за собой расходы для дилеров. Автодилеры в РФ ожидают роста цен на новые автомашины на 10% в начале 2023 года.

 «Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», — сказал агентству «ТАСС» генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Китайские автомобили вряд ли станут дешевле, но определенно их на рынке станет больше. Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец и вовсе считает, что в следующем году могут возобновиться поставки корейских машин.

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