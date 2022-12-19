Автоконцерн АВТОВАЗ хочет возобновить производство LADA Largus в сентябре 2023 года

О сроках возобновления производства модели рассказал глава компании Максим Соколов.

В интервью телеканалу «Россия 24» он сообщил, АВТОВАЗ хочет возобновить производство LADA Largus в сентябре 2023 года. Его сборка будет возобновлена на предприятии в Тольятти.

Также по словам президента компании, они работают и над новыми моделями, включая разработку собственного электрокара. Подробности конечно же не раскрываются.

Что касается LADA Largus, то планировалось, что он вернется на конвейер в конце этого или в начале следующего года. Стоит отметить, что сборка Ларгуса прекратилась из-за отсутствия комплектующих, что произошло на фоне логистического кризиса.