Гражданам РФ напомнили о штрафах за ксеноновые и светодиодные лампы в автомашинах в 2022 году

Автомобилистам в России напомнили о некоторых изменениях в авто, которые могут повлечь за собой штраф.

Об этом агентству «Прайм» рассказали специалисты из ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом.

Они напомнили, что установленные в фары ксеноновые и светодиодные лампы относятся к незаконному тюнингу, поэтому за такие изменения сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя на 500 рублей.

Если на машине имеются необоснованные наклейки («Инвалид», такси), а также установлены световые или звуковые сигналы, то это грозит не только штрафом в размере пять тысяч рублей, но и лишением прав и запретом на управление транспортным средством.

Также без разрешения ГИББ нельзя эксплуатировать авто, если в нем владелец установил газобаллонное оборудования, аэродинамический обвес и так далее.