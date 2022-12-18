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Ремонт двигателя: признаки, когда проводится гильзовка

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Автомобиль не только упрощает жизнь, но и позволяет ездить с комфортом. Исправная машина – залог безопасности, как автовладельца, так и пассажиров. Когда необходимо ехать на СТО для ремонта двигателя?

Содержание
  1. Ремонт двигателя: 5 признаков поломки
  2. Зачем проводиться гильзовка мотора?
  3. Особенности ремонта резьбы свечного колодца

Ремонт двигателя: 5 признаков поломки

двигатель автомобиляАвтолюбитель может ездить на автомобиле, и не подозревать, что нужно ехать на автосервис. Зачастую, одной из основных причин игнорирования поломок в машине может быть финансовое положение. Но есть некоторые признаки, которые свидетельствуют о том, что автомобиль нуждается в неотложном ремонте головки блока цилиндров или мотора:

  • Дым. Если появился белый, синий или сизый дым, это может указывать на разные поломки: попадание масла в цилиндры; неисправность головки блока.
  • Значки на приборной панели. Красный и желтый цвет означают, что есть серьезная неисправность в автомобиле, и необходимо ехать на СТО.
  • Электроника. Если есть проблемы с запуском двигателя или частым разряжением аккумулятора, то необходимо обратиться к профессионалам. На автосервисе проведут диагностику, и установят причину поломки.
  • Нехарактерные звуки. Любые посторонние звуки с днища или из-под капота сигнализируют о неисправности.
  • Масло. Если технические жидкости необходимо часто доливать, или после стоянки есть масляные пятна, также нужно уделить внимание двигателю.

Зачем проводиться гильзовка мотора?

Гильзовка двигателя – одна из основных восстановительных работ, которые проводятся для обеспечения нормального движения поршней. В процессе работы, между поверхностью цилиндра и юбкой поршня происходит трение, и как следствие, образуются мелкие царапины контактирующих элементов. Спустя некоторое время, на внутренней поверхности цилиндров образовываются повреждения, которые мешают нормальной работе двигателя.

Гильзовка мотора – достаточно сложная процедура, ведь она предусматривает вставку специальной гильзы, которая имитирует стенки блока. Выполняется такая процедура, в том случае, когда невозможно устранить поломку путем расточки ГБЦ до необходимого размера.

Гильзы есть двух основных видов:

  • «мокрые» — контактируют с системой охлаждения, и имеют уплотнительные элементы;
  • «сухие» — не контактируют с охлаждающей жидкостью, они не имеют уплотнительных элементов.

Особенности ремонта резьбы свечного колодца

Основные причины повреждения резьбы свечного отверстия: перекос свечи при заворачивании; загрязнение резьбы; затяжка свечи с усилием, превышающим допустимую величину (она указана в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля). Один из способов устранения данного повреждения является изготовление ввертышей свечных и их установка.

Изготовление ввертышей свечных и их установку лучше доверить опытному мастеру. Ведь для нарезки резьбы под ввертыш нужен качественный инструмент. Любая ошибка может привести к потере головки.

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