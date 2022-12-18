Как подобрать подходящие аккумуляторы для шуруповерта?

Для автономного электропитания портативных шуруповертов применяются аккумуляторы, которые обеспечивают требуемую мощность и обладают способностью снабжать их энергией в течение продолжительного времени. От выбора подходящего аккумулятора напрямую зависят безопасность, удобство и эффективность пользования этими электроинструментами.

Главные критерии выбора

Аккумуляторы для шуруповертов изготавливаются из разных материалов. На сегодняшний день лучшими среди них считают литий-ионные высокотоковые элементы, описанные на странице https://www.bigam.ru/tag/akkumulyatory-dlya-shurupoverta-12-volt-li-ion/.

Важнейшие характеристики, которые надо учитывать при выборе этих источников питания, таковы:

емкость – она должна быть достаточной, чтобы обеспечивать автономное функционирование инструмента на протяжении требуемого времени;

масса – аккумулятор не должен значительно утяжелять шуруповерт, в особенности предназначенный для использования на протяжении всего рабочего дня;

напряжение – оно должно отвечать номинальному вольтажу электроинструмента;

стабильная и высокая токоотдача – от этого параметра зависит, сможет ли аккумулятор обеспечивать ток, который достаточен для эффективного функционирования шуруповерта;

ресурс – под этим понимается число циклов «заряд-разряд» до того момента, когда будет достигнуто снижение запасаемой емкости на 20%.

Требуемая емкость

При выборе аккумулятора на странице https://www.bigam.ru/catalog/akkumulyatory-dlya-shurupovertov-12-volt-9549/ большое значение имеет его емкость. От этой характеристики зависит количество электроэнергии, которое он сможет накапливать и отдавать для работы шуруповерта. Если инструмент используется в домашних условиях, то для него подойдет аккумулятор, обеспечивающий два-три часа функционирования. Для профессиональных шуруповертов требуется аккумулятор с увеличенным запасом емкости – на четыре-пять часов непрерывного функционирования.

Соответственно, для домашнего использования можно приобрести аккумулятор емкостью до двух ампер-часов, для профессиональных моделей требуются аккумуляторы емкостью от двух до шести ампер-часов. Для увеличения продолжительности автономного функционирования шуруповерта желательно запастись несколькими аккумуляторами и пользоваться ими поочередно.

Таким образом, при подборе аккумулятора для шуруповерта решающую роль играют материалы его изготовления, напряжение и емкость. Оптимальный набор рабочих параметров обеспечивают литий-ионные батареи. Именно они занимают в настоящее время лидирующие позиции во всех рейтингах и обзорах автономных источников электропитания.