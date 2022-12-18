Китайский автоконцерн Changan с большим успехом выводит кроссоверы на российский рынок. В начале 2020 года он начал продажи среднеразмерной модели Чанган CS55, которая выделяется на фоне конкурентов своими особенностями, описанными ниже.

Прекрасное оформление

Разработкой автомобилей в компании Changan занимаются девять центров, расположенных по всему миру, включая Японию и США. За дизайн внешнего вида отвечает подразделение, находящееся в итальянском Турине. Благодаря этому экстерьер Чанган CS55 является вполне европейским. Дизайнеры использовали особый прием, чтобы придать и без того спортивному силуэту кроссовера еще большую динамичность. Наличие вставок черного цвета на задних стойках придает верху машины парящий вид.

Оформление интерьера кроссовера также выдержано в европейском стиле. Для обустройства салона использованы следующие элементы:

многофункциональный руль;

мягкая обивка;

приборные доски с приятной графикой;

крупные тач-экраны головного устройства.

Все это вместе выглядит весьма целостно, гармонично и дорого.

Практичность

Один из важнейших стимулов, побуждающих автомобилистов обратить внимание на Чанган CS55 в Москве, – эргономика салона. Даже столичные специалисты, привыкшие тестировать автомашины разной стоимости, не смогли указать на ее изъяны. Владельцам этого кроссовера доступен полный набор новейших решений и опций, в том числе:

двухзонный климат-контроль;

система бесключевого доступа;

цифровая приборная доска;

запуск мотора с кнопки;

синхронизация мобильного устройства с автомобилем;

парковочные ассистенты;

системы подогрева;

электрорегулировки кресел и зеркал;

круиз-контроль;

более тридцати отделений для вещей в салоне.

Высокая надежность

Авторитетная американская компания J. D. Power поставила Changan CS55 на первое место по долговечности и надежности среди всех компактных китайских кроссоверов. Этот автомобиль оснащен бензиновым турбированным двигателем Blue Core 1.5T мощностью 143 л. с. и классической шестиступенчатой АКПП японской компании Aisin. Благодаря этому обеспечивается динамичная езда без налоговых переплат.

Наряду с вышеперечисленными особенностями Changan CS55 немаловажно и то, что этот автмобиль получил от комитета Euro NCAP максимальную оценку по безопасности для пассажиров и водителя – она составила 5 звезд из 5 возможных. Такой результат был достигнут за счет применения лазерной сварки и высокопрочных сталей.