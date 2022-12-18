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Чанган CS55

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Китайский автоконцерн Changan с большим успехом выводит кроссоверы на российский рынок. В начале 2020 года он начал продажи среднеразмерной модели Чанган CS55, которая выделяется на фоне конкурентов своими особенностями, описанными ниже.

Содержание
  1. Прекрасное оформление
  2. Практичность
  3. Высокая надежность

Прекрасное оформление

Разработкой автомобилей в компании Changan занимаются девять центров, расположенных по всему миру, включая Японию и США. За дизайн внешнего вида отвечает подразделение, находящееся в итальянском Турине. Благодаря этому экстерьер Чанган CS55 является вполне европейским. Дизайнеры использовали особый прием, чтобы придать и без того спортивному силуэту кроссовера еще большую динамичность. Наличие вставок черного цвета на задних стойках придает верху машины парящий вид.

Оформление интерьера кроссовера также выдержано в европейском стиле. Для обустройства салона использованы следующие элементы:

  • многофункциональный руль;
  • мягкая обивка;
  • приборные доски с приятной графикой;
  • крупные тач-экраны головного устройства.

Все это вместе выглядит весьма целостно, гармонично и дорого.

Практичность

Один из важнейших стимулов, побуждающих автомобилистов обратить внимание на Чанган CS55 в Москве, – эргономика салона. Даже столичные специалисты, привыкшие тестировать автомашины разной стоимости, не смогли указать на ее изъяны. Владельцам этого кроссовера доступен полный набор новейших решений и опций, в том числе:

  • двухзонный климат-контроль;
  • система бесключевого доступа;
  • цифровая приборная доска;
  • запуск мотора с кнопки;
  • синхронизация мобильного устройства с автомобилем;
  • парковочные ассистенты;
  • системы подогрева;
  • электрорегулировки кресел и зеркал;
  • круиз-контроль;
  • более тридцати отделений для вещей в салоне.

Высокая надежность

Авторитетная американская компания J. D. Power поставила Changan CS55 на первое место по долговечности и надежности среди всех компактных китайских кроссоверов. Этот автомобиль оснащен бензиновым турбированным двигателем Blue Core 1.5T мощностью 143 л. с. и классической шестиступенчатой АКПП японской компании Aisin. Благодаря этому обеспечивается динамичная езда без налоговых переплат.

Наряду с вышеперечисленными особенностями Changan CS55 немаловажно и то, что этот автмобиль получил от комитета Euro NCAP максимальную оценку по безопасности для пассажиров и водителя – она составила 5 звезд из 5 возможных. Такой результат был достигнут за счет применения лазерной сварки и высокопрочных сталей.

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