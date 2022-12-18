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Продажи автомобилей Geely в ноябре 2022 года выросли более чем на 40%

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Об этом рассказали аналитики, опубликовав статистику продажам машин китайской компании за прошлый месяц.

Так, продажи автомобилей Geely в ноябре 2022 года выросли более чем на 40% и составили 3 351 ед. За период с начала года показатели продаж составили 22 221 ед., а это на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой востребованной моделью марки в ноябре стал кроссовер Coolray. Его продажи увеличились на 69% и составили 1 611 штук. Второй результат показывает Geely Atlas Pro – 1018 экземпляров, что в 2,3 раза больше.

Третье место по продажам среди моделей бренда занял Geely Tugella, который был продан в количестве 709 единиц, что в 2,6 раза больше.

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