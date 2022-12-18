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Subaru отзывает Ascent из-за потенциальной пожарной опасности

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Последний отзыв Subaru затрагивает почти все его семейные внедорожники Ascent. Проблема связана с электрической системой и может привести к пожару.

Под отзыв попали модели 2019-2022 модельных годов.

В них болт заземления, который крепит клемму заземления нагревателя с положительным температурным коэффициентом в проводке под приборной панелью, возможно, был неправильно закреплен, что может привести к расплавлению клеммы заземления и окружающих компонентов, увеличивая риск пожара.

Владельцам рекомендуется парковать свой автомобиль подальше от строений и не оставлять его без присмотра при работающем двигателе.

Если появился запах гари, исходящий из приборной панели или пространства для ног водителя, необходимо прекратить управление автомобилем и выключить зажигание. Все необходимые работы в рамках отзыва компания проведет бесплатно.

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