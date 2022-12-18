Ford раскрыла технические характеристики Ford Mustang 2024 модельного года

Автомобиль 2024 модельного года уже был показан официально, однако технические характеристики компания раскрывать не стала.

Недавно производитель решил раскрыть завесу тайны и обнародовал официальные данные о мощности всего семейства Mustang 2024 года.

Так, выяснилось, что модельный ряд Dark Horse будет самым мощным. Двигатель в них будет развивать 500 лошадиных сил. 5,0-литровый двигатель Coyote V-8 от Dark Horse получил преимущества от модернизации, включая усиленные распределительные валы, кованые шатуны и перебалансированный коленчатый вал.

Стандартный GT не слишком отстает от своего 5,0-литрового V8 мощностью 480 л.с. — на 30 лошадей больше, чем в GT 2023 года выпуска. Дополнительная двойная выхлопная система позволяет выбрать либо громкий, либо удобный тихий режим. И Dark Horse, и GT могут оснащаться шестиступенчатой механической коробкой передач или опциональным 10-ступенчатым автоматом.

Инженеры внесли незначительные изменения в 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом. Теперь его мощность составляет 315 л.с. В отличие от V8, EcoBoost поставляется только с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Активная выхлопная система также является дополнительной опцией на моделях EcoBoost, но в Ford не сказали, добавляет ли она дополнительную мощность четырехцилиндровому двигателю или нет.

Автопроизводитель также не раскрыл цифры экономии топлива для моделей V8, но сказал, что показатели мощности и крутящего момента достигаются при использовании топлива премиум-класса.