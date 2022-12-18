Polestar анонсировала дебют Polestar 3 с системой мониторинга водителя Smart Eye

Polestar, возможно, больше известен своей производительностью, которую он может извлечь из своих полностью электрических моделей, но бренд также разделяет высокую приверженность материнского автопроизводителя Volvo к предоставлению водителям самых современных технологий безопасности. Недавно Polestar объявила, что новая система мониторинга за активностью водителя дебютирует в Polestar 3, который покажут на выставке бытовой электроники 2023 года в Лас-Вегасе в следующем месяце.

Система мониторинга водителя Smart Eye, которая войдет в стандартную комплектацию внедорожника, предназначена для повышения безопасности водителя с помощью двух камер с замкнутым контуром и программного обеспечения Smart Eye. Система тщательно отслеживает движения головы, шеи и даже век водителя, чтобы определить, обращает ли он внимание на дорогу. Если система обнаруживает, что что-то не так (например, отвлекся, сонный или водитель без сознания), она может отображать предупреждающие сообщения, звуковые сигналы или даже останавливать автомобиль с помощью функции аварийной остановки, если первые два шага не привлекают внимания водителя.

Эта новейшая система мониторинга водителя является частью программы по борьбе с растущей опасностью сонного вождения. Например, Nissan и Mercedes-Benz предлагают системы, которые в основном используют датчики для отслеживания действий рулевого управления и отправки предупреждающих сообщений водителям, если они ощущают неустойчивые движения или колебания.

“Эта технология устраняет некоторые из основных причин аварий со смертельным исходом и может помочь спасти жизни, побуждая водителя переключить внимание на дорогу, а также может инициировать превентивные действия, когда они этого не делают или не могут”, — рассказал Томас Ингенлат, генеральный директор Polestar.