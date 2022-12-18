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Автосайт «За рулем» разъяснил, как часто и где нужно мыть автомашину зимой

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Автомобильные эксперты рассказали водителям, в каких случаях зимой нужно мыть машину, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Все автомобилисты знают о дорожных реагентах, которых зимой особенно много на дорогах. Зимняя дорожная грязь особенно влияет на состояние кузова и элементов ходовой части.

Именно поэтому следует зимой посещать автомойки. Эксперты советуют мыть автомобиль хотя бы раз в две недели, что необходимо, чтобы смыть грязь с кузова.

Также посетить автомойку стоит каждый раз, как только машине особенно досталось о погоды. Что касается автомоек, то стоит заезжать на те, где за дополнительную плату помоют днище авто.

Такую опцию стоит периодически заказывать для машины. А вот заезжать на мойку с огромными вращающимися щетками эксперты не рекомендуют, так как они способны повредить лакокрасочное покрытие и в результате появится множество мелких царапин, которые в результате станут причиной появления коррозии.

 

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