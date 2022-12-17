Главная » Новости

Журнал «За рулем» назвал три главные опасности полного привода в автомашинах

Просмотров 416 Опубликовано Обновлено

Автоэксперты рассказали, почему же полноприводные автомобили могут быть опасными.

В условиях русской зимы предпочтительным автомобилем является кроссовер или внедорожник, которые нередко оснащены полным приводом.

При этом есть три опасности, о которых рассказали эксперты журнала «За рулем». Во-первых, полный привод дате возможность лучше разгонятся по заснеженной дороге, чем передний привод, но эксперты отмечают, что не стоит поддаваться ложному ощущению вседозволенности.

Во-вторых, торможение машин с полноприводной системой никак не лучше, чем с передним приводом. Более того, остановить полноприводное авто в некоторых случаях даже сложнее, так как такая машина обычно тяжелее.

В-третьих, авто с полным приводом ведет себя непредсказуемо в поворотах на скользком покрытии, так как в зависимости от ситуации трансмиссия может проявлять черты переднеприводного или заднеприводного автомобиля.

Подведя итоги, эксперты говорят, что необходимо на полноприводных машинах ездить так же осторожно, как и на других типах авто.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО