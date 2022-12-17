Warrantywise назвали автомашины, которые чаще всего ломаются после окончания гарантии

В основном в антирейтинге оказались модели премиального класса.

Эксперты британской компании Warrantywise подготовили рейтинг машин, которые чаще всего ломаются после окончания гарантии.

Стоит отметить, что эта компания занимается продажей расширенной автомобильной страховки.

Специалисты сообщили, что наиболее беспроблемными авто старше 10 лет являются Honda, Toyota и Hyundai, а вот аутсайдерами оказались премиальные машины и модели британских марок.

Так, эксперты советуют избавляться после окончания гарантии от автомашин Porsche и Land Rover, причем для последних ремонт является самым дорогостоящим.