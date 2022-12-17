АВТОВАЗ запустил производство LADA Niva Travel с медиасистемой и камерой заднего вида

Выпуск внедорожников с такими опциями стартовал на прошлой неделе.

Медиасистема и камера заднего вида будут доступны для LADA Niva Travel в версиях Black и Off-road, о чем сообщили в сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Там уточнили, что речь идет о мультимедийной системе, которая был доступна для внедорожника, выпускавшегося еще под маркой Chevrolet.

То есть в автомобилях будет установлен 7-дюймовый экран с поддержкой смартфонов. Предполагается, что LADA Niva Travel с медиасистемой и камерой заднего вида станут доступны для покупки в ближайшее время.