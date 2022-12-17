Главная » Новости

АВТОВАЗ запустил производство LADA Niva Travel с медиасистемой и камерой заднего вида

Просмотров 369 Опубликовано Обновлено

Выпуск внедорожников с такими опциями стартовал на прошлой неделе.

Медиасистема и камера заднего вида будут доступны для LADA Niva Travel в версиях Black и Off-road, о чем сообщили в сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Там уточнили, что речь идет о мультимедийной системе, которая был доступна для внедорожника, выпускавшегося еще под маркой Chevrolet.

То есть в автомобилях будет установлен 7-дюймовый экран с поддержкой смартфонов. Предполагается, что LADA Niva Travel с медиасистемой и камерой заднего вида станут доступны для покупки в ближайшее время.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО