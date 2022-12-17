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РОАД: Оставшихся в РФ новых иномарок в 2022 году хватит лишь на месяц продаж

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О том, что запасы новых иномарок почти иссякли, сообщалось неоднократно.

Причем в большинстве случаев, дилеры указывали, что новых машин хватит до конца этого года и максимум до начала следующего.

В РОАД сообщили, что по их подсчетам в стране осталось не более 30 тыс. новых иномарок и этого хватит максимум на месяц продаж.

Большинство из оставшихся иномарок это модели дорого сегмента, тогда как корейские и европейские автомобили практически распроданы полностью.

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей, у кого-то десяток, у кого-то два десятка. Ситуация такая, что автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц, и когда у него остается всего около 10 моделей, то понятно, что это количество не может обеспечить месячные продажи» — цитируют слова вице-президента Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексея Подщеколдина «Известия».

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