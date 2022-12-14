Запчасти Zekkert: История производителя, Отзывы, страна производителя

Марка Zekkert принадлежит у торгового дома Zekkert GmbH. Фирма молоденькая, однако быстро вошла на рынок поставок комплектующих для легковых транспортных средств. Благодаря качеству, она стала востребованной. У компании имеется свое представительство в России.

Бренд Zekkert основали в 2014 г. Главный офис фирмы Zekkert GmbH находится в Германии, а точнее в Мюнхене. Компания занимается выпуском и реализацией расходных материалов для техобслуживания транспортных средств. К тому же она реализует комплектующие для популярных брендов легковых транспортных средств. Главные производственные мощи фирмы находятся в КНР и Южной Корее. Это позволяет снизить затраты на производственные мощи.

В этих странах удобная система налогообложения и дешевая рабочая сила. Несмотря на это, продукция бренда Zekkert отличается высоким качеством, что подтверждают в своих отзывах многие автолюбители из разных стран.

У Zekkert каталог состоит из более чем 13000 наименований комплектующих для европейского автомобильного рынка.

Основной каталог комплектующих Zekkert

Каталог запчастей для иномарок, выпускаемых маркой Zekkert, такие:

Комплектующие подвески и рулевых управлений.

Амортизаторы и щетка стеклоочистителя.

Фильтры воздушные, масляные, салонные, топливные.

Элементы тормозов, приводы, шарниры, шрусы.

Радиаторы охлаждений и водяная помпа.

Элементы трансмиссии и детали выхлопных систем.

Уплотнители, резиновая прокладка.

В общей сложности продукция представлена 23 категориями и 62 типами. Компания серьезно подошла к каждому производственному аспекту. Благодаря стабильному качеству товары под маркой Zekkert смогли завоевать большой спрос.

Страна производитель ZEKKERT, разница качества

Большинство интересуются при приобретении комплектующих компании Zekkert страна производитель, географическое расположение фабрики.

Бытует заблуждение, что товары компании, которая располагается на родине марки – выше по качеству, то есть лучше, чем детали, которые выпущены на производствах данного же торгового бренда, но в иных странах. По этой причине покупатели запчастей для иномарок в основном узнают: Что лучше – комплектующие ZEKKERT выпущенные на родной фабрике либо на иностранной?

Как мы говорим, это не имеет значения. Несмотря на то, в какой стране и на каком континенте находится фабрика ZEKKERT где изготавливают товары, будь это в Европе, Азии, США либо Японии – качество и теххарактеристики одной и той же комплектующей окажутся идентичными на всех данных предприятиях. Так как на любых производствах марки единые стандарты качества, которые все время отслеживаются головной фирмой с подтверждением специализированными агентствами.

Чтобы найти номера и параметры комплектующих, изготовитель производит электронный каталог со свойствами комплектующих ZEKKERT с ежеквартальными обновлениями. Данные об артикулах с привязкой к конструкционному номеру и к аналогу иных марок отправляются для того, чтобы включить в каталог подбора деталей по бренду автомобиля – TecDoc / TecAlliance online. Чтобы сократить путь от конвейера до покупателя, фирма увеличивает логистическую сеть в Европе и увеличивает дилерскую сеть в Украине.

Отзывы потребителей на запчасти Зеккерт

Многие автолюбители с различных стран отзываются о комплектующих марки Zekkert положительным образом. Они отмечают повышенное качество товаров. Фильтры, тормоза, радиаторы, имеют максимальное число лестных рекомендаций. Однако об амортизаторах и их опорах, сказано, что они чуть хуже, чем у производителей с более популярным именем. Тут имеются положительные моменты. Цена данных деталей очень доступная.

К тому же есть и отрицательные отзывы. По мнению некоторых потребителей, тормозные диски быстро ржавеют. Однако таких откликов вы можете найти очень мало. Это в основном редкость.

Результат

Товары торговой марки Zekkert соответствует всем международным стандартам качества. Комплектующие выполняют собственные функции и работают исправно долгое время. На портале производителя комфортная система поиска товаров, ее просто заказывать. Стоимость привлекательна для потребителей с любым уровнем прибыли.

Большинство клиентов полностью доверяют данному производителю. Положительных отзывов намного больше, чем негативных. Судя по этому, марки Zekkert отлично себя зарекомендовала. Безусловно, чтобы самому оценивать качество элементов, необходимо их заказать лично. Но вы можете точно сказать, что фирма надежная.