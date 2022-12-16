Бывший завод Mercedes-Benz будет перезапущен летом 2023 года

Компания Mercedes-Benz в российский завод инвестировала 15 миллиардов рублей.

Предприятие начало работать весной 2019 года. Теперь завод и другие активы немецкой компании принадлежат дилерскому холдингу «Автодом».

Новый владелец намерен весной запустить бывший завод Mercedes-Benz в Есипово. По словам представителя, это произойдет летом 2023 года, но какие машины будут на нем собирать пока неизвестно.

Как пишут «Автовести», региональный директор ГК «Автодом» по Санкт-Петербургу Евгений Войтенков на открытии шоу-рума «Aurus Автодом» в Санкт-Петербурге сказал, что сейчас ведутся переговоры с несколькими иностранными партнерами, однако вероятнее всего производить будут китайские авто.