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Стартовали российские продажи нового кроссовера Nissan Rogue по цене от 2,85 млн рублей

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Кроссовер Nissan Rogue на российском рынке всегда продавался под названием X-Trail, но сейчас японская компания официально не продает свои модели и не ведет свою деятельность.
Nissan продала свой российский бизнес и закрыла свой завод. При этом благодаря программам параллельного импорта дилерские центры продолжают торговать моделями марки, но у них уже нет официальной гарантии, при этом действует ограниченная гарантия.

По данным «Российской газеты», на российском рынке начали предлагать новые Nissan Rogue по цене 2 850 000 до 3 499 000 рублей.

Nissan Rogue актуального поколения был представлен в 2020 году. Эта модель получила новую платформу и совершенно новый дизайн.

Кроссовер оснащён большим количеством электронных помощников и 2,5-литровым мотором мощностью 186 л.с. В паре с ДВС работает вариатор. Кроссовер предлагается в переднеприводной и полноприводной модификации.

Nissan Rogue
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