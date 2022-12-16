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«АВТОТОР» заключил соглашения с тремя китайскими автобрендами

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Об этом стало известно от губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В интервью телеканалу «Россия-24» он рассказал, что «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими автобрендами, однако названия марок он разглашать не может.

При этом он сообщил, что до конца года калининградский завод запланировал выпуск от 1,5 до 2 тыс. автомобилей. В следующем году планируемые объемы производства – более 50 тыс. авто, при этом если будут новые партнеры, то показатель может увеличится в два раза.

Ранее журналисты сообщали, что одним из партнеров может быть BAIC, а наиболее вероятной моделью, которую будут выпускать на заводе, может стать седан BAIC D50/U5.

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