В Geely начали официальные продажи автомашин в Казахстане по ценам до 40% дешевле

Geely на кроссовер Geely Tugella пока только принимает заказы, Geely Coolray и Azkarra ( в РФ продается под названием Atlas Pro) уже доступны для покупки.

В дилерских центрах китайского производителя расположенных в Алматы, Астане, Караганде, Костанае и Шымкенте начали продавать кроссоверы Geely Coolray по цене от 1,58 до 1,7 млн рублей.

Это значительно дешевле чем в России. Так, Coolray в дилерских центрах РФ стоит 1,88–2,04 млн рублей.

Также в Казахстане дешевле продают и Geely Azkarra, который на российском рынке предлагают под названием Atlas Pro.

У нас эта модель оценивается от 2,21 до 2,63 млн рублей, а жители Казахстана могут его купить по цене от 1,72 до 2,06 млн рублей.

В планах Geely в Казахстане скоро начать продажи Tugella, Emgrand и Monjaro.