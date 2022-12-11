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Сайт «Цена Авто» перечислил ТОП-4 самых выгодных для перепродажи кроссоверов в РФ

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Так или иначе автомобилисты при выборе машины обращают внимание и на ликвидность нового автомобиля.
Этот также важно, как и надежность, а также практичность машины, ведь чем выше остаточная стоимость, тем дороже можно продать машину. Сайт «Цена Авто» перечислил ТОП-4 самых выгодных для перепродажи кроссоверов в РФ и на первом месте расположился популярный Toyota RAV4.

Его стоимость на рынке подержанных машин почти не меняется спустя несколько лет. Например, шестилетний Toyota RAV4 продается за 1,6 млн рублей, тогда как новым в 2016 году его продавали за 1,4 млн рублей. На втором месте располагается Mazda CX-5 с ценой за модель 2015−2016 годов выпуска в 1,9 млн рублей.

Также ликвидным является и кроссовер Suzuki Jimny, а на четвертой строчке оказался Mitsubishi Outlander. 5-6-летние кроссоверы этой модели предлагают по цене 1,8 млн рублей.

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