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Автомобилисты перечислили 5 самых ненужных опций автомашин

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Автоэксперты провели опрос среди российских автомобилистов и выяснили, какие опции в современных автомобилях не являются востребованными.
Опрос проводила американская компания SlashGear, которая выяснила, что самой бесмысленной опцией водители назвали подрулевые лепестки. Ненужной эту функцию назвали 33% респондентов, которые говорят, что обычно подрулевые лепестки не приносят реальной пользы.

На втором месте в списке ненужных опций оказались автоматические двери – 23,6%. Следом в списке значится люк на крыше – 21,29%, зеркала заднего вида с электроприводом – 15,18%, а также динамическое рулевое управление – 6,44%.

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