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Максим Соколов перечислил необходимые инструменты для вытаскивания автомашины из сугроба

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Зимой автомобилисты могут столкнутся со многими ситуациями, в том числе и попасть в снежный плен.
Эксперты дали советы, как вытащить автомобиль из сугроба, и какие инструменты необходимо иметь для выхода из ситуации. О необходимых инструментах для вытаскивания автомашины из сугроба рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с RT. Первое, что советует специалист, всегда иметь под рукой лопату, с которой для начала получится расчистить снег. Также лопатой можно сделать колею под колесами для беспрепятственного движения машины. Если лопаты нет, то можно действовать по ситуации любыми подручными средствами и утрамбовать снег под колеса.

Главное, что нужно делать – это двигаться медленно и останавливаться, если вдруг машина начала буксовать. Также можно использовать соль, песок или незамерзайку, чтобы растопить лед под колесами, ну и не стоит забывать о возможности подложить какой-нибудь предмет под колеса (противобуксовочные траки, доски, палки, тряпки). Ну и наконец, если машину не удается вытащить, то тут уже стоит обратится к другому автомобилисту, который вытащит машину тросом.

Впрочем, эксперт говорит, что чаще всего такой способ является самым эффективным, однако ситуации бывают разные. Еще Соколов говорит о необходимости обеспечить набор вещей на случай снежного заноса заранее. В багажнике на этот случай должны быть динамический и статический тросы, реечный домкрат, штыковая лопата, а также противобуксовочные коврики и ленты.

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