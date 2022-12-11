Продажи автомашин Lexus упали в Европе на 28% после ухода из России

Аналитики рассказали о продажах автомобилей марки Lexus на европейском рынке.

Как выяснилось, по итогам 9 месяцев года компания продала в Европе на 28% меньше машин, чем годом ранее. Эксперты уверены, что это произошло из-за ухода марки с российского рынка.

Дело в том, что четверть от продаж авто Lexus в Европе приходилась именно на авторынок РФ. Самой прибыльной является модель RX, которая отлично продавалась в нашей стране.

То есть компания потеряла как в прибыли, так и в выручке. К тому же на объемы продаж повлияла и глобальная нехватка микрочипов, из-за чего компания нес могла выпустить необходимый объем машин.