Поиск запчастей для авто в Казахстане

«AltraParts» — известная компания в Казахстане, которая продает запчасти и расходные материалы для машин любых марок. Осуществляются поставки оригинальных запасных частей и их качественных аналогов производства ведущих брендов.

Где искать детали

Прислав заявку через сайт интернет-магазина «AltraParts» https://altraparts.kz/ccatalogs/totalcatalog/, возможно купить запасные части по доступным ценам. Кроме того, найти нужные детали для авто можно и в любых из тридцати магазинов компании в разных городах Казахстана. Опытные специалисты окажут профессиональную помощь в выборе запчастей к автомобилям клиентов. Покупателям предоставят консультацию, с каких складов лучше заказывать доставку, руководствуясь не только ценой и сроком доставки, но и наработанной практикой.

Способы поиска запчастей

«AltraParts» предлагает разные способы поиска нужных запасных частей:

по каталогам и VIN-номерам;

по кодам запчастей;

по наименованиям;

по VIN-запросам.

При поиске по каталогам следует выбрать вид каталога и марку машины. Быстрый переход в нужный каталог возможен после ввода VIN-номера авто в поисковую строку. При введении VIN-номера система откроет каталог именно для данной машины.

Коды деталей представляют собой маркировку завода-производителя, которая определяет запчасти данного авто. Маркировка может быть нанесена на деталях, на упаковке или присутствовать в сопроводительных документах.

Чтобы найти деталь по названию, следует ввести наименование запасной части в поисковую строку. Системой будут предложены подходящие детали. Искать предложения по интересующим запасным частям можно, выбрав деталь из перечня — система осуществит поиск и предоставит все доступные варианты.

Если клиент затрудняется в выборе запчасти или есть сомнения в верности подбора, в таком случае рекомендуется обращаться к специалисту интернет-магазина. Нужно создать VIN-запрос на выбор запасной части к своей машине, с указанием сведений по авто и названия интересующей детали.

Обработав запрос, сотрудник магазина отправит на e-mail клиента сообщение по стоимости или коду запрошенной запчасти, и тот сможет сделать по этим данным заказ. Кроме предлагаемых вариантов поиска запчастей, покупатели всегда могут обращаться в «AltraParts» при помощи e-mail, телефона, указанных в разделе контактной информации или лично посетить магазин.