Что делать, если пробил колесо

О необходимости всегда иметь с собой запаску знают все автовладельцы, однако следует этой рекомендации не каждый. Кто-то уверен в том, что шины их не подведут. Другие предпочитают полагаться на специализированные средства, с помощью которых можно быстро устранить прокол в пути. На самом деле, это далеко не все способы, которыми можно воспользоваться в экстренной ситуации.

Какие методы являются самыми актуальными

Если рассматривать распространённые методы экспресс-ремонта, то можно классифицировать их на две категории: полноценная эксплуатация восстановленной шины вследствие долгосрочного ремонта и единовременные решения, благодаря которым можно просто доехать до ближайшего шиномонтажа.

Какое значение имеют превентивные меры

Можно накачать во все четыре не повреждённые покрышки особый герметизирующий состав. В поездке он будет располагаться в жидком виде внутри колеса, если шины утратят герметичность, то состав в попытке выйти вместе с воздухом, забьёт прорезь всего за несколько секунд. Такой вариант является актуальным для дальних поездок, когда времени катастрофически не хватает.

Восстановление повреждённой покрышки пенным герметиком

Распространённый и достаточно простой вариант, позволяющий устранить проколы. Изначально важно локализовать повреждённое место, если в нём наличествует инородный предмет, вынуть его. Герметики обычно поставляются в ёмкостях со специальной насадкой, содержимое такого баллона достаточно просто выдуть в шину. На всю процедуру уходит не более 2 минут. Повреждённый участок за это время успевает полностью загерметизироваться. Если речь идёт о колесе R14, то оно за счёт баллона ещё и накачивается.

Краткосрочный ремонт саморезом

Данный метод использовали ещё деды при условии, что прокол незначительный, и инородный предмет в шине не остался. Достаточно взять саморез или шуруп большего диаметра по сравнению с проколом и вкрутить в отверстие на поверхности. Естественно, подобным методом не получится устранить утечку воздуха, однако пусть даже с несколькими подкачками в ближайший шиномонтаж в Санкт-Петербурге добраться удастся.

Применение ремкомплекта для шин

На сегодняшний день аптечки для покрышек стали особенно востребованы. В них, как правило, входят:

шило с характерными абразивными краями;

шило с разделённым наконечником;

сырая резина;

активатор сырой резины.

После того как будет извлечён инородный предмет, отверстие дополнительно обрабатывается первым шилом. Таким образом, оно прочищается и разрабатывается. После этого следует вставить в отверстие второго сшила жгут сырой резины, проследив, чтобы концы были одинаковыми по длине. Активатором следует обработать не только сырую резину, но и отверстие в шине, после чего ввести шило в прокол так, чтобы оставить снаружи концы жгута. Спустя 5 минут те излишки, что остались на поверхности, попросту срезаются. Использование метода позволяет удачно устранить даже незначительные боковые порезы.

Как ремонтировать в дороге боковой порез

Если в пути на колесе обнаружился боковой порез, необходимо срочно сделать аварийную остановку. Естественно, запаска в этом случае станет неплохим подспорьем, однако далеко не у всех, как уже говорилось выше, она с собой. При внушительных размерах пореза, настолько, что движение продолжать невозможно, допустимо воспользоваться услугами эвакуатора или мобильного шиномонтажа. Если и этого сделать не получается, следует переходить к самостоятельным действиям.

В первую очередь, колесо вымывается и высушивается, сделать это нужно с особой тщательностью, игнорировать данный шаг не стоит, так как от того, насколько качественно будет выполнен кустарный ремонт, напрямую зависит безопасность эксплуатации в дальнейшем. Хорошего результата заплатка на плохо очищенном колесе точно не даст, и автомобиль даже до ближайшего шиномонтажа вряд ли дотянет.

Поверхность покрышки важно осмотреть со всех сторон, так как порезов может быть несколько, на первый взгляд их далеко не всегда можно обнаружить. Неплохим подспорьем в этом случае окажется жидкость для поиска мест разгерметизации. Далее шлифовальной пилкой стоит зачистить область повреждения. На поверхности не должно образовываться неровностей, всё делается максимально аккуратно.

Резиновую пыль следует смахнуть после очищения, нанести клей и сверху сырую резину. Важно, чтобы материала было достаточно. Если будут излишки, то их убирают с помощью той же шлифовальной пилки.

Для того чтобы результат был более эффективным, допустимо наносить клей в несколько слоёв, предварительно дождавшись, когда предыдущий высохнет полностью.

Время вулканизации зависит от глубины повреждения, к полученному результату достаточно добавить 3 мм.

Косметический ремонт порезов с наружной стороны также желательно выполнить после установки пластыря.