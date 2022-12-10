В России появился в продаже новый кроссовер Toyota Harrier по цене от 2,9 млн рублей

Toyota Harrier никогда не поставляли в Россию, но теперь автомобилисты смогут его приобрести, правда в большинстве случаев машину предлагают под заказ.

Как выяснила «Российская газета», стоимость автомобиля начинается от 2 930 000 до 4 370 000 рублей. При этом конечную цену покупателю назовут в день совершения сделки.

У кроссовера нового поколения, который был представлен весной 2022 года, изменилась моторная гамма. Она теперь представлена теми же силовыми установками, что и у РАВ-4.

В частности, речь идет о двухлитровом 171-сильном моторе, который работает вместе с вариатором Direct Shift-CVT, а также гибридной силовой установке.

В ее основе будет 2,5-литровый ДВС мощностью 218 или 222 л.с. Система привода может быть на переднюю или обе оси. Еще в компании говорили, что они сделали акцент на качество материалов, используемых при отделке автомобиля.