Больше 160 автомашин собрали на заводе «Москвич» с момента старта производства

До конца года объемы производства достигнут показателя в 440 автомобилей, часть из которых электрокары.

Об объемах собранных автомобилей на московском предприятии рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам уже было собрано 160 новых автомобилей, а до конца года показатель достигнет 440 машин, из которых 220 это будут электромобили.

Что касается планов на следующий год, то предприятие должно выйти на мощность в 50 тысяч авто, часть из которых появится в парках каршеринга Москвы и других российских городов.

В прошлом месяце была организована сборка кроссовера «Москвич 3». Этот автомобиль оснащен турбированным 1,5-литровым двигателем с отдачей 150 л.с., пару которому составляет автоматическая КП. Этот кроссовер должен поступить в продажу в этом месяце.