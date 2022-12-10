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Бывший завод Nissan в РФ возобновит работу под управлением АВТОВАЗа

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Ранее предполагали такой сценарий развития, но теперь об этом заявили официально.

О том, что бывший завод Nissan в РФ возобновит работу под управлением АВТОВАЗа, рассказал глава Минпроторга Денис Мантуров.

По его словам, работа завода под управлением АвтоВАЗа возобновится уже в следующем году.

Подробности пока не раскрываются, но есть предположение, что на производственной площадке могут запустить сборку машин брендов дружественных стран.

Также Мантуров добавил, что в 2023 году ситуация на автомобильном рынке начнет улучшаться.

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