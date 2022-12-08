АВТОВАЗ начнёт оснащать автомашины LADA автоматической трансмиссией в 2024 году

В 2023 году ждать появление автоматической коробки передач в отечественных автомобилях компании «АвтоВАЗ» не стоит.

В интервью журналу Forbes президент компании Максим Соколов рассказал, когда «автомат» вернется на автомобили Lada.

«В течение 2024 года вернем электронную систему контроля устойчивости (ESP) и автоматическую коробку передач» — заявил Соколов.

В этом же интервью глава компании напомнил, что в 2025 году появится переднеприводной кроссовер на базе Vesta, у которого будет очень высокая локализация.

Напомним, в следующем году «АвтоВАЗ» возобновит производство 16-клаппаных моторов, и произойдет это уже весной.