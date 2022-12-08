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«Ъ»: Продажи автомашин на российском авторынке упадут на 60% по итогам 2022 года

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В этом году на российском рынке будет продано 664–666 тыс. автомобилей, такой прогноз делает издание «Коммерсантъ».
Такой показатель будет на 60% меньше, чем в прошлом году, когда было продано 1,6 млн новых легковых и легких коммерческих авто.

Ожидается, что дилерские центры в конце года не будут организовывать распродажи автомобилей, так как нет необходимости выполнить годовой и месячный план, к тому же некоторые дилеры не обладают необходимым количеством машин определенной марки, особенно европейских производителей.

Аналитики делали расчет исходя из данных Ассоциации европейского бизнеса за 11 месяцев, но в отчете не было информации про бренды Chery и Exeed, а также не указаны продажи BMW и Mercedes-Benz за октябрь и ноябрь.

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