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Новый кроссовер CS55PLUS от Changan поступил в продажу на российском рынке

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Changan CS55PLUS стал доступен для покупки в дилерских центрах в трех комплектациях — Comfort, Luxe и Tech. Базовая версия кроссовера оценивается в 2 699 900 рублей, а самая дорогая стоит 2 789 900 рублей.

Новинка имеет размеры: длина — 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1690 мм, размер колесной базы 2656 мм.

Changan CS55PLUS получил внешность флагманской модели компании. В частности, новому для российского рынка кроссоверу от старшей модели досталась радиаторная решетка и оптика, выполненная в едином стиле.

Также для Changan CS55PLUS у флагманского кроссовера UNI-K позаимствовали силуэт и спойлер.

В салоне Changan CS55PLUS установили руль с усеченной верхней и нижней частью, что обеспечивает лучший обзор приборной панели, а для удобства использования разместили на комфортной высоте экран мультимедийной системы.

Под капотом кроссовера расположен 1,5-литровый турбодвигатель, разработанный компанией Changan. Его мощность составляет 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента.

В паре с агрегатом работает 7-ступенчатая преселективная трансмиссия с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

Новый кроссовер CS55PLUS от Changan поступил в продажу на российском рынке

Changan CS55PLUS
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