Бюджетный кроссовер Suzuki Ignis стал доступен для заказа на российском рынке

Suzuki Ignis стал доступен для покупки на российском рынке по цене от 700 до 989 тыс. рублей.

По параллельному импорту на российский рынок некоторые дилерские центры привезли кроссовер Ignis от компании Suzuki.

Модель длиной всего 3700 мм имеет колесную базу 2425 мм, дорожный просвет кроссовера составляет 180 мм.

В движение городской гибридный кроссовер приводится атмосферным 1,25-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л.с., ему помогает стартер-генератор с литиево-ионной батареей 3 А·ч, размещенной под передним пассажирским креслом.

В Suzuki Ignis есть мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений, камера заднего вида, круиз-контроль и климат-контроль.